Соколов в день возможного убийства звонил в посольство Франции

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Петербурге, связывался с посольством Франции в РФ после совершения преступления.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября, в ходе очередного заседания суда по делу Соколова. Судья зачитала ответ от посольства Франции в России на запрос.

В ходе заседания указали, что историк действительно звонил на коммутатор посольства 8 ноября 2019 года, чтобы связаться с секретариатом посла и осведомиться о получении письма, направленного им 4 ноября прошлого года в своем качестве председателя Российского военно-исторического общества.

Напомним, что Олега Соколова подозревают в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета, где работал доцент. По версии следствия, он убил девушку, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от останков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 30 сентября, в суде допрашивают эксперта Виктора Василенко, который работает в Бюро судебно-медицинской экспертизы.