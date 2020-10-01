На Ярослава Гашека устроили драку пятеро несовершеннолетних

На Ярослава Гашека устроили драку пятеро несовершеннолетних
Детей задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Baltphoto

В среду, 30 сентября, около 6 часов вечера в дежурную часть полиции через экстренную службу поступило сообщение о драке возле одного из домов по улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Петербурга.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пятерых участников драки. Одному из них 19 лет, остальные — несовершеннолетние. Кроме того, в беспорядках участвовали две девочки-подростка, 16 и 17 лет.

Выяснилось, что на Балканской площади между девушкой и юношей произошла ссора, в ходе которой она выстрелила в оппонента из сигнального пистолета и попала парню прямо в голову. Затем к происходящему подключились другие участники. Все несовершеннолетние отправлены в детскую городскую больницу №3. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delievery Club.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
массовая драка новости спб улица ярослава гашека фрунзенский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Южном шоссе задержали приезжих из Чечни, подозреваемых в стрельбе
«АвтоВАЗ» в пятый раз за год поднял цены на автомобили LADA
В Петербурге отправятся под суд мошенники, похитившие 5,6 млрд рублей
На Муринской дороге иномарки протаранили дорожное ограждение
Кладовщики предприятия в Петербурге обчистили его на 8,5 млн рублей
В петербургском метро с октября цены на маски снизят до 10 рублей
Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова покидает свой пост
Глава комитета по транспорту: «Не допустить тотальных ограничений ...