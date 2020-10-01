На Ярослава Гашека устроили драку пятеро несовершеннолетних

В среду, 30 сентября, около 6 часов вечера в дежурную часть полиции через экстренную службу поступило сообщение о драке возле одного из домов по улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Петербурга.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пятерых участников драки. Одному из них 19 лет, остальные — несовершеннолетние. Кроме того, в беспорядках участвовали две девочки-подростка, 16 и 17 лет.

Выяснилось, что на Балканской площади между девушкой и юношей произошла ссора, в ходе которой она выстрелила в оппонента из сигнального пистолета и попала парню прямо в голову. Затем к происходящему подключились другие участники. Все несовершеннолетние отправлены в детскую городскую больницу №3. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте произошла массовая драка с участием курьеров Delievery Club.