Петербургский школьник научил главу комитета по транспорту разрабатывать городские маршруты

Петербургский школьник научил главу комитета по транспорту разрабатывать городские маршруты
«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе.  Фото: gov.spb.ru

Ученик школы №347 Иван Бешенцев в ходе пресс-конференции, посвященной привлечению молодых специалистов в транспортную сферу Петербурга, рассказал, как можно помочь жителям тех районов, где нет станций метро.

Спасти ситуацию, по мнению автора научно-исследовательских проектов, связанных с работой общественного транспорта и разработкой логистических тем Ивана Бешенцева, могут автобусы-экспрессы или автобусы-шатлы.

«Так как у нас достаточно большое количество маршрутных автобусов сокращается, я захотел найти нечто среднее между автобусом и маршруткой — это автобус-экспресс или автобус-шатл, который будет ходить с небольшим интервалом и по максимуму соединять микрорайоны станций метро», — рассказал Иван.

Похоже, что эта идея комитету по транспорту пришлась по душе. По словам его главы Кирилла Полякова, возможно, ее возьмут в разработку в ближайшей перспективе.

Кроме этого учащийся 347-й школы разработал несколько вариантов соединения пригородов скоростными трамвайными маршрутами: «С юга я дошел до Гатчины, с севера — до Сертолово, на западе ограничился Кронштадтом». Еще Иван считает, что нужно уделить внимание развитию троллейбусной сети. И это далеко не последняя идея школьника.

А первыми шагами Ивана Бешенцева в науке стало участие во всероссийском конкурсе «Большие вызовы», где он занял 22 место, а также различных конференциях, в том числе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), на чьей площадке, по словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, школьник сейчас и работает.

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