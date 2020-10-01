Петербургский школьник научил главу комитета по транспорту разрабатывать городские маршруты

«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе. Фото: gov.spb.ru

«Пассажиравтотранс» заключил контракты на поставку еще 210 новых автобусов различной вместимости. 60 из них будут работать на газе. Фото: gov.spb.ru

Ученик школы №347 Иван Бешенцев в ходе пресс-конференции, посвященной привлечению молодых специалистов в транспортную сферу Петербурга, рассказал, как можно помочь жителям тех районов, где нет станций метро.

Спасти ситуацию, по мнению автора научно-исследовательских проектов, связанных с работой общественного транспорта и разработкой логистических тем Ивана Бешенцева, могут автобусы-экспрессы или автобусы-шатлы.

«Так как у нас достаточно большое количество маршрутных автобусов сокращается, я захотел найти нечто среднее между автобусом и маршруткой — это автобус-экспресс или автобус-шатл, который будет ходить с небольшим интервалом и по максимуму соединять микрорайоны станций метро», — рассказал Иван.

Похоже, что эта идея комитету по транспорту пришлась по душе. По словам его главы Кирилла Полякова, возможно, ее возьмут в разработку в ближайшей перспективе.

Кроме этого учащийся 347-й школы разработал несколько вариантов соединения пригородов скоростными трамвайными маршрутами: «С юга я дошел до Гатчины, с севера — до Сертолово, на западе ограничился Кронштадтом». Еще Иван считает, что нужно уделить внимание развитию троллейбусной сети. И это далеко не последняя идея школьника.

А первыми шагами Ивана Бешенцева в науке стало участие во всероссийском конкурсе «Большие вызовы», где он занял 22 место, а также различных конференциях, в том числе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), на чьей площадке, по словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, школьник сейчас и работает.