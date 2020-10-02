Акции в защиту сквера, съемки клипа в декорациях долгостроя и возвращение «масочного режима»: чем Петербургу запомнилась прошедшая неделя

Акции в защиту сквера, съемки клипа в декорациях долгостроя и возвращение &#171;масочного режима&#187;: чем Петербургу запомнилась прошедшая неделя
Съемки клипа ДДТ в Мурино. Фото: администрация Ленобласти

Начало осеннего призыва и месячника по благоустройству, расширение «балконной амнистии», ужесточение «масочного режима», открытие миниатюрного собора, съемки нового клипа ДДТ и одиночные пикеты: Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых ярких событиях прошедшей недели в Петербурге.

Ужесточение «масочного режима»

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели стало, пожалуй, усиление контроля за соблюдением «масочного режима», в том числе в общественном транспорте, куда, по словам комитета по транспорту Кирилла Полякова, не будут пускать людей без СИЗ. Их стоимость, кстати, пообещали снизить до 10 рублей.

Петербуржцам советуют носить маски. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Вот только горожане, кажется, не торопятся следовать рекомендациям. Читатели Gazeta.SPb.ru сообщают, что петербуржцы продолжают спускаться в метро без масок, хотя активно их скупают. А сотрудники метрополитена ограничиваются лишь предупреждениями.

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1 октября в Петербурге стартовал осенний призыв. Он продлится до конца года. Срочную службу пройдут около трех тысяч горожан. Всех обследуют на наличие антител к Covid-19.

Когда одним везет, а другим — не очень

Депутаты Законодательного собрания предлагают расширить так называемую «балконную амнистию». Горожан хотят избавить от демонтажа за свой счет.

А в редакцию Gazeta.SPb.ru обратились активные жители Невского района, которые переживают, что вместо зеленой зоны на Октябрьской набережной постепенно появляется платная парковка. Люди вышли на улицы с одиночными пикетами. Их плакаты гласят: «Беглов, спаси сквер».

Одиночный пикет на углу Медиков и Попова. Фото: Gazeta.SPb.ru

К слову о зеленых зонах. Оказывается, не все из них безопасны. В городе на Неве полно «темных углов», куда то и дело наведываются преступники и извращенцы, что подтвердили некоторые депутаты, с которыми пообщался корреспондент нашего издания. Впрочем, бороться с криминогенной обстановкой, как выяснилось, готовы не все из них.

Происшествия

В продолжение темы преступности добавим, что из Невы выловили мешок с человеческими останками. Это произошло на территории яхт-клуба в Приморском районе. А во вторник, 29 сентября, Смольнинский районный суд продлил меру пресечения для Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта.

***

Приятной новостью стало открытие на Троицкой площади памятного знака — бронзовой миниатюры первого петербургского собора. Она установлена на фрагменте гранитного валуна — осколка «Гром-камня». Из необычного, пожалуй, можно отметить съемки клипа группы ДДТ в Мурино. И не где-нибудь, а на этажах строящегося ЖК «Десяткино 2.0».

Собор Пресвятой Троицы был заложен Петром Первым в 1703 году и снесен советской властью в 1934 году. Фото: gov.spb.ru

Добавим, что 1 октября в Петербурге начался ежегодный месячник по благоустройству. Но в нем будут участвовать только коммунальные, дорожные и садово-парковые службы города. Они уберут почти 60 млн квадратных метров автодорог, в скверах, садах и парках посадят свыше 4 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников и 205 тысяч тюльпанов, очистят кроны деревьев, подготовят к зиме садово-парковые дорожки и т.д.

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