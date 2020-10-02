Акции в защиту сквера, съемки клипа в декорациях долгостроя и возвращение «масочного режима»: чем Петербургу запомнилась прошедшая неделя

Начало осеннего призыва и месячника по благоустройству, расширение «балконной амнистии», ужесточение «масочного режима», открытие миниатюрного собора, съемки нового клипа ДДТ и одиночные пикеты: Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых ярких событиях прошедшей недели в Петербурге.

Ужесточение «масочного режима»

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели стало, пожалуй, усиление контроля за соблюдением «масочного режима», в том числе в общественном транспорте, куда, по словам комитета по транспорту Кирилла Полякова, не будут пускать людей без СИЗ. Их стоимость, кстати, пообещали снизить до 10 рублей.

Вот только горожане, кажется, не торопятся следовать рекомендациям. Читатели Gazeta.SPb.ru сообщают, что петербуржцы продолжают спускаться в метро без масок, хотя активно их скупают. А сотрудники метрополитена ограничиваются лишь предупреждениями.

Петербуржцы пополнят ряды вооруженных сил России

1 октября в Петербурге стартовал осенний призыв. Он продлится до конца года. Срочную службу пройдут около трех тысяч горожан. Всех обследуют на наличие антител к Covid-19.

Когда одним везет, а другим — не очень

Депутаты Законодательного собрания предлагают расширить так называемую «балконную амнистию». Горожан хотят избавить от демонтажа за свой счет.

А в редакцию Gazeta.SPb.ru обратились активные жители Невского района, которые переживают, что вместо зеленой зоны на Октябрьской набережной постепенно появляется платная парковка. Люди вышли на улицы с одиночными пикетами. Их плакаты гласят: «Беглов, спаси сквер».

К слову о зеленых зонах. Оказывается, не все из них безопасны. В городе на Неве полно «темных углов», куда то и дело наведываются преступники и извращенцы, что подтвердили некоторые депутаты, с которыми пообщался корреспондент нашего издания. Впрочем, бороться с криминогенной обстановкой, как выяснилось, готовы не все из них.

Происшествия

В продолжение темы преступности добавим, что из Невы выловили мешок с человеческими останками. Это произошло на территории яхт-клуба в Приморском районе. А во вторник, 29 сентября, Смольнинский районный суд продлил меру пресечения для Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта.

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Приятной новостью стало открытие на Троицкой площади памятного знака — бронзовой миниатюры первого петербургского собора. Она установлена на фрагменте гранитного валуна — осколка «Гром-камня». Из необычного, пожалуй, можно отметить съемки клипа группы ДДТ в Мурино. И не где-нибудь, а на этажах строящегося ЖК «Десяткино 2.0».

Добавим, что 1 октября в Петербурге начался ежегодный месячник по благоустройству. Но в нем будут участвовать только коммунальные, дорожные и садово-парковые службы города. Они уберут почти 60 млн квадратных метров автодорог, в скверах, садах и парках посадят свыше 4 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников и 205 тысяч тюльпанов, очистят кроны деревьев, подготовят к зиме садово-парковые дорожки и т.д.