На трассах Ленобласти будет затруднено движение 2 октября

На дорогах Ленинградской области в пятницу, 2 октября, будет проводится ряд ремонтных работ, в связи с чем вводятся ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 утра дорожники ограничат движение на четырех участках федеральной трассы «Кола», на 105-149 км «Санкт-Петербургское южное — полукольцо», а также на 670-673 км трассы «Россия».

Дорожное покрытие будут ремонтировать и на трассах «Сортавала», «Санкт-Петербург – Невель», «Вологда – Тихвин», «Скандинавия», «Магистральная».

Там ликвидируют деформацию асфальтобетонного покрытия, нанесут новую дорожную разметку и отремонтируют дорожные знаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в выходные дни движение автомобилей по улице Рубинштейна ограничат. Контролировать соблюдение требований будут сотрудники ГИБДД.