В выходные дни движение автомобилей по улице Рубинштейна ограничат

Для удобства горожан и гостей Северной столицы с 20 октября текущего года на улице Рубинштейна ограничат движение транспорта по выходным и праздникам.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подчеркивают, что ограничения не распространяются на автомобили, обслуживающие организации на улице Рубинштейна, а также на транспорт местных жителей. Кроме того, проезд остается доступным маршрутному транспорту и инвалидам I или II группы, а также тем, кто перевозит таковых.

Контролировать соблюдения требований, установленных дорожными знаками 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», а также при необходимости разъяснять исключения будут сотрудники ГИБДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители улицы Рубинштейна пришли в ужас от планов сделать её полностью пешеходной по выходным и праздничным дням. Они считают, что это приведет к транспортному коллапсу.