Прокуратура возложила вину на ЖКС за рухнувший парапет дома на Морской набережной

В Петербурге прокуратура решила, что ответственность за разрушение парапета кровли дома на Васильевском острове должна нести управляющая компания.

Об этом во вторник, 2 октября, сообщает прокуратура Петербурга.

Инцидент произошел летом этого года. Тогда рухнувший парапет повредил несколько иномарок. Куски бетона падали прямо на припаркованные машины.

Прокуратура выяснила, что домом управляет ООО «ЖКС №1 Василеостровского района». Проверка показала, что ущерб был нанесен из-за того, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по обслуживанию здания.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес управляющей компании. Виновные лица также должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

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