День учителя: становление праздника и его главные традиции

День учителя — это повод поблагодарить наставников и преподавателей за их нелегкий труд, выразить им свою признательность за вклад в развитие и становление наших детей. Gazeta.SPb.ru рассказывает, как появился этот праздник, почему его отмечают именно 5 октября и что в этот день происходит в школах.

Профессия учителя — одна из самых древних на Земле. Историки считают, что первые ее основы появились еще во времена, когда человек начал охотиться на диких зверей. С развитием и эволюцией нашей жизни необходимость в педагогах возрастала все сильнее. Если обратиться к более поздним этапам, можно заметить, что весьма важными личностями учителя были в Древнем Риме и Греции, ведь именно там появилось самое большое количество философов и ученых.

Однако свой профессиональный праздник в статусе международного сотрудники сферы образования начали отмечать сравнительно недавно. Это случилось в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО. До этого, с 1965 года, в СССР, а затем и в России День учителя праздновали в первое воскресенье октября. В некоторых странах мира дата разнится по сей день. Например, в Индии это 5 сентября, когда родился второй президент страны, национальный философ и общественный деятель Сарвепалли Радхакришнан. А в Аргентине — 11 сентября, в память о военном деятеле, масоне, а позднее педагоге, писателе и журналисте Доминго Фаустино Сармьенто. На Тайване — 28 сентября, в день рождения древнего мыслителя и философа Конфуция.

Почему именно 5 октября

В этот день в 1966 году в Париже состоялась межправительственная конференция, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда. Ее итогом стало принятие важного документа — рекомендации «О положении учителей», определяющей условия работы педагогов.

Как отмечают День учителя в России

В этом году День учителя выпал на понедельник. Так что в свой профессиональный праздник педагоги находятся на работе. Но от этого он не стал хуже, ведь 5 октября звучат поздравления от учеников и их родителей, старшеклассники проводят уроки для младшеклассников, в школах проходят концерты, куда также приходят выпускники, чтобы навестить своих наставников.

В Северной столице в честь Дня учителя проходят награждения. В торжественной обстановке лучшим преподавателям вручают дипломы и медали. А в этом году, постановлением губернатора Александра Беглова, им полагаются денежные премии.