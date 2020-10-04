Врач объяснила, как COVID-19 может проникать в квартиры

О безопасности стоит думать не только в общественных местах, но и дома. Фото: unsplash.com

О безопасности стоит думать не только в общественных местах, но и дома. Фото: unsplash.com

Коронавирусная инфекция может представлять опасность не только во время прямого контакта с зараженными — коварный патоген может притаиться на обуви, пакетах с продуктами, а также в вытяжке в квартирах.

Терапевт Лариса Алексеева заявила о важности регулярной замены фильтров в вытяжках, особенно во время пандемии. В противном случае, пренебрежение мерами предосторожности может грозить распространением вируса. Чтобы обезопасить домочадцев, следует менять фильтры несколько раз в год. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист отметила и другие профилактические меры, о которых многие могут даже и не знать. Все дело в том, что защитные маски и перчатки не могут гарантировать полную защиту от заражения, ведь вирус может переноситься и с помощью вещей. Речь идет об обуви, одежде и различных пакетах, которые могут привозить те же службы доставки. Следует особое внимание уделять стирке и обработке вещей. Для обеззараживания пакетов и различных предметов можно пользоваться антисептиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач раскритиковала людей с «опасными» масками от коронавируса.