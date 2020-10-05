В Петербурге увеличат количество платных парковок до 62 тыс. машино-мест

В Северной столице планируют расширить зоны платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Об этом сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин в разговоре с ТАСС.

По данным комитета, на данный момент количество платных парковочных мест составляет 2,8 тыс. расположенных на 27 улицах. При этом зоны для машин ограничены Корочной улицей, Невским и Лиговским проспектами, а также набережной Фонтанки.

По словам Андрея Левакина, сроки развития платных парковок пока не утверждены, также конечный показатель машино-мест может быть скорректировать властями в ходе проектирования парковок. Пока что планируется создание 62 тыс. мест для автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что водители Петербурга не могут обжаловать штрафы, полученные на платных парковках.