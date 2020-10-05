Правительство РФ выделило 1 миллиард рублей на реконструкцию Лиговского путепровода

В рамках выполнения государственной программы «Развитие транспортной системы», на организацию работ по реконструкции Лиговского путепровода выделен 1 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Об этом стало известно в понедельник, 5 октября. Об обеспечении федеральными средствами было сообщено в пресс-службе губернатора Северной столицы Максима Соколова.

В настоящее время главный подрядчик трудится над устройством земляного полотна, устройством дорожной одежды, а также гидроизоляции. Рабочие также активно занимаются обустройством ливневой канализации. Также, устанавливаются фундаменты для шумозащитных экранов.

На данный момент объект готов на 30%. До окончания 2020 года ожидается осуществить переключение движения на построенный путепровод первой очереди.

Завершить работы полностью на Лиговском путепроводе планируется к 30 октября 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года.