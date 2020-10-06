В Петербурге сезон ремонта дорог закончится в конце октября

В Петербурге сезон ремонта дорог закончится в конце октября
Исполнитель дорожных работ должен, помимо прочего, обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов. Фото: Baltphoto

Программа текущего ремонта дорог продолжается на Московском и Кондратьевском проспектах, набережной Обводного канала, улица Марата и других более мелких участках. Об этом сообщили в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

По данным источника, дорожные работы продлятся до конца месяца. На данный момент идёт перекладка асфальта на нечетной стороне Лесного проспекта. Работы на участке продлятся до середины октября.

Также начался ремонт в поселке Шушары. Участок длиною более 2 метров отремонтируют с использованием вторичных материалов. Это позволит сократить цену ремонта на 30%. Ремонт трассы продлится до 31 октября.

Отметим, что ремонт дорог в 2020 году включает в себя 84 адреса. Объем финансирования – 7 млрд рублей. Завершения сезона планируется до первых снегопадов – в конце октября или начале ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ремонтных работ на Корабельной улице несколько трамваев изменят свои маршруты.

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