В Петербурге изменят маршрут трамваи № 41, 52, 56 и 60 на время ремонта Корабельной улицы

В связи с путевыми работами на Корабельной улице в Кировском районе Петербурга закрывается движение трамваев на участке от Кронштадтской улицы до конечной остановки «Северная верфь».

Изменение маршрутов продлится с 1:00 10 октября до 5:00 25 декабря, информирует пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай №41, таким образом, проследует от конечной станции «Оборонная улица» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Тургенева». Трамвайный маршрут №52 начнет движение от конечной станции «Железнодорожная станция «Сосновая Поляна» по действующей трассе до Корабельной улицы, далее по Кронштадтской улице, улице Новостроек, улице Маршала Говорова и до конечной остановки «улица Маршала Говорова, 33»;

Движение трамвая №56 на время дорожных работ полностью закрыто. Трамвай №60 будет ходить от конечной станции «ЛЭМЗ» по действующей трассе до Корабельной улицы, далее по Кронштадтской, улице Новостроек, затем по улице Маршала Говорова и улице Трефолева до конечной «Оборонная улица».

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