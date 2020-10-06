После крафтовых баров в Петербурге под угрозу попало дешевое пиво

Эксперты не видят необходимости в установлении минимальной отпускной цены на алкоголь. Фото: pixabay.com

Эксперты не видят необходимости в установлении минимальной отпускной цены на алкоголь. Фото: pixabay.com

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок после «закона о наливайках» намерен заняться регулированием минимальной отпускной цены спиртного в заведениях.

С таким предложением Четырбок обратился сразу к главе Министерства финансов РФ Антону Силуанову. В обращении к министру депутат подчеркивает, что маргинальная аудитория «наливаек» формируется именно благодаря дешёвому алкоголю. Установление минимальной цены в этом случае способно уменьшить объемы нелегального рынка поставки спиртного и повысить качество реализуемого алкоголя, считают авторы законопроекта.

Эксперты, однако, не столь оптимистично смотрят на последствия принятия такого закона. По мнению директора исследований рынков федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Вадима Дробиза в точках общепита наценки на алкоголь и так внушительные, а для решения проблемы «наливаек» достаточно восстановить баланс окна продаж и диапазона пиковых продаж, передает АБН.

«Наливайки» стали активно разрастаться после того, как власти стали урезать вечернее время работы магазинов, легально продающих спиртное. Таким образом, после работы люди не успевают закупиться в «приличных» точках продаж и спешат в «наливайки». Эксперт считает, что новым законопроектом Четырбок пытается восстановить свою репутацию после скандального случая с «наливайками».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обсудили судьбу кальянных и балконов.