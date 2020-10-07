Петербуржцы борются за звание «мастеров гостеприимства»

Сразу несколько проектов от участников из Северной столицы прошли в финал всероссийского конкурса, посвященного развитию туризма.
В Москве сегодня, 7 октября, состоялся полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит на президентской платформе «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие более 1,3 тысяч проектов от участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом gazeta.spb.ru рассказали организаторы конкурса.
Цель конкурса – развитие туристической сферы, что очень важно в условиях пандемии коронавируса. В финал прошли 17 проектов из Москвы, 13 из Краснодарского края и по 8 проектов из Крыма и Северной столицы. Итоги конкурса будут известны только через несколько недель.
Отмечается, что большая часть заявок из Северной столицы связаны с историческим наследием города. Так, участники предложили проводить карнавалы и с умом использовать продукты с истекающим сроком реализации.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли новый арт-объект в честь Дня туризма.