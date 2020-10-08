В Петербурге менеджера отеля оштрафовали на 25 тыс. рублей за отсутствие масок и перчаток у персонала

В Петербурге менеджера отеля оштрафовали на 25 тыс. рублей за отсутствие масок и перчаток у персонала
Сотруднице отеля выписали штраф. Фото: unsplash.com

В четверг, 8 октября, Зеленогорский районный суд привлёк к административной ответственности операционного менеджера за несоблюдение в отеле санитарных норм, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, сотрудники отеля не соблюдали нормы санитарной и личной гигиены для защиты от коронавирусной инфекции. Нарушения были выявлены в ходе проверки компании. В итоге, двое барменов находились за рабочей стойкой без перчаток и масок, а также в самом баре не нашлось оборудования для обеззараживания воздуха.

Кроме этого, в отеле были обнаружены средства дезинфекции, которые не обладают необходимыми обеззараживающими свойствами.

Судом была оштрафована женщина, которая занимает в отеле должность операционного менеджера и является ответственной за соблюдение санитарных норм. Сотрудница полностью признала свою вину и сообщила об устранении замечаний.

Сумма штрафа составила – 25 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что больницу в Петербурге оштрафовали за обогащение на раненном полицейском.

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