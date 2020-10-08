Городскую больницу №40 оштрафовали на 27,5 тысяч рублей за «обогащение» на раненом полицейском

По какой причине суд в пятьдесят раз сократил сумму взыскания, не уточняется. Фото: Baltphoto

По какой причине суд в пятьдесят раз сократил сумму взыскания, не уточняется. Фото: Baltphoto

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск сотрудника полиции, который посчитал, что городская больница №40 «заработала» на его лечении.

Ислам Хамерзаев потребовал взыскать с медицинского учреждения 1,4 млн рублей. По материалам дела, в 2015 году правоохранитель получил огнестрельное ранение в затылок при исполнении, разнимая драку на Гороховой улице. Его увезли на скорой в Мариинскую больницу, затем истца, находившегося в коме, лечили в клинике нейрохирургии имени Кирова.

Реабилитацию пострадавший проходил в Городской больнице №40 в Сестрорецке, где он находился до 2017 года на платной основе. Лечение обошлось ему в 1,4 млн рублей, после чего полицейский узнал, что на его восстановление выделили средства из федерального бюджета. Суд, однако, удовлетворил требование лишь частично, постановив вернуть Хамерзаеву 27,5 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя автобуса в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч за непроведение дезинфекции салона.