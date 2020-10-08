В Петербурге на фоне роста заболеваемости COVID-19 могут вновь ограничить плановый прием пациентов

В Северной столице рассматривают различные варианты развития эпидемии и не исключают, что оказание плановой помощи придется снова ограничить.

Об этом, в четверг, 8 октября, рассказал глава городского комитета по здравоохранение Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Меры будут предприняты в случае, если нагрузка на городские стационары станет пиковой. В такой ситуации может быть принято решение, аналогичное весеннему, когда плановая госпитализация была ограничена.

При этом Лисовец заверил, что в случае введения ограничений, плановую помощь будут готовые оказывать многопрофильные больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти не могут спрогнозировать остановку роста заболеваемости в городе. Существует вероятность, что на пик в городе не получится выйти даже до конца текущего года, однако точных сроков назвать пока невозможно.