Градозащитники не оценили проект 140-метровой колокольни у Смольного собора

Градозащитники не оценили проект 140-метровой колокольни у Смольного собора
Смольный собор в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Представители архитектурного и градозащитного сообщества Петербурга раскритиковали предложение о строительстве колокольни высотой в 140 метров у Смольного собора.

По мнению противников проекта, возведение колокольни не обосновано, а также будет противоречить действующим высотным ограничениям.

Историк архитектуры Борис Кириков заявил, что строительство 140-метровой колокольни допускается только в другом месте, за пределами исторической части Северной столицы, передает «Интерфакс».

Под строительство также предлагаются территории рядом с «Экспофорумом» или «Лахта-центром». Представители Фонда содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Петербурге, который представил проект, считают, что колокольня может стать одним из символов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Троицкой площади установили миниатюру первой церкви Петербурга.

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