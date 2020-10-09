Клиника на Марата получила штраф за коронавирус среди сотрудников

Суд оштрафовал клинику на 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Суд оштрафовал клинику на 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Суд оштрафовал клинику «Медси», расположенную в центре Петербурга. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Как стало известно, медучреждение на улице Марата проверили на соблюдение санитарных норм, введенных на время коронавирусной пандемии. Оказалось, что врачам не измеряли температуру в конце рабочего дня. Контейнер для игл не был промаркирован, а журнал учета инфекционных заболеваний в клинике вели неправильно.

Из-за несоблюдения мер в клинике выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией среди медицинского персонала.

В результате Куйбышевский районный суд оштрафовал клинику на 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге менеджера отеля оштрафовали на 25 тыс. рублей за отсутствие масок и перчаток у персонала.