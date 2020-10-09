Наташа Королева начала «топить жирок» после измен Тарзана

Певица набрала вес из-за пандемии коронавируса и решила заняться собой.

Певица Наташа Королева рассказала, что решила «топить жирок». Новостями она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка отметила, что хочет вернуть прежнюю форму, поэтому обратилась за помощью к специалистам. Она ходит в салон красоты, где ей делают различные процедуры и помогают уменьшать жировые отложения. Королева также делает уколы красоты в лицо.

«Топим нажранный жирок»,

— прокомментировала Королева.

Она объяснила, что перестала соблюдать диету после пережитого стресса, но пора восстанавливаться. Напоминаем, что недавно стало известно об измене Тарзана – он переспал с Анастасией Шульженко, которая предоставила видеодоказательства. Сам бодибилдер не отрицает инцидент, а певица решила простить своего супруга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на его измену. Певица смогла простить своего супруга, так как убеждена, что его «подставили».