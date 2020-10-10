Рита Дакота возмутилась из-за участия Тимати в «Холостяке»

Она напомнила, что артист второй раз подряд бросил молодую возлюбленную с маленьким ребёнком.

Певица Рита Дакота публично прокомментировала участие Тимати в шоу «Холостяк». Она возмущена, так как совсем недавно артист ушел от возлюбленной с маленьким ребенком, а теперь уже ищет новую девушку. Своим мнением певица поделилась в Instagram-аккаунте.

Дакота отметила, что не имеет ничего против Тимати, но она не может согласиться с тем, что женщины остаются один на один с малышами, а также с тем, что 16 девушек должны бороться за мужчину на глазах у всей страны.

«Мое мамское сердце никогда не согласится с идеей брошенной с грудничком девушкой, как и с идеей, что бороться с другими женщинами за мужчину с очевидно антисемейными ценностями это норма»,

— заявила певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати подтвердил, что снимется в «Холостяке» на ТНТ. Он отметил, что сезон с его участием станет одним из самых лучших за историю проекта.