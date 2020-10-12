В Петербурге свой последний рейс совершил «линкрустовый вагон»

Знаменитый вагон типа Ем №3880, созданный в советские времена, последний раз прокатил пассажиров по подземке Северной столицы в понедельник, 5 октября.

В понедельник, 12 октября, ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил, что эксплуатация последнего вагона с желтым линкрустовым салоном официально завершена. Теперь он отправится на покой, однако не перестанет радовать любителей железнодорожного транспорта — к юбилею метрополитена на площадке электродепо «Южное» заработает выставка со старыми моделями отреставрированных вагонов.

В настоящее же время подземку оснащают новыми транспортными единицами — составами с асинхронными тяговыми приводами.

Напомним, линкруст — это материал на бумажной основе, пропитанный сложным составом. Его используют для отделки, так как он обладает хорошими качествами как в механическом смысле, так и в эстетическом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метрополитене Петербурга напоминают об обязательном ношении защитных масок.