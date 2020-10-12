В Петербурге за прошедшую неделю выявлен 21 случай ртутного загрязнения

С 5 по 11 октября аварийная служба ГУП «Экострой» приняла от петербуржцев 173 обращения по вопросам экологической безопасности. Было выполнено 24 выезда по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Об этом сообщили в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.

Отмечается, что за неделю в Северной столице было вывезено на утилизацию 7,4 кг ртутьсодержащих отходов, а также 81 люминесцентный источник света.

«6 октября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ликвидирована аварийная ситуация, связанная с бесхозными люминесцентными источниками света. Всего собрано и вывезено для последующей утилизации 3 кг отходов и 80 целых ртутных ламп», – говорится в сообщении комитета.

Обнаружена плёнка нефтепродуктов на реках: Карповка, Славянка, Фонтанка, а также на Обводном канале и канале Грибоедова. Все акватории обработали активной пеной.

За время проверок вынесено 15 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 384 000 руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга более 150 раз пожаловались на загрязнение экологии.