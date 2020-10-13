«Ленсвет» завершает реконструкцию уличного освещения на улице Новостроек

&#171;Ленсвет&#187; завершает реконструкцию уличного освещения на улице Новостроек
Заврешение работ на улице Новостроек запланировано на начало ноября. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

Специалисты петербургского «Ленсвета» заканчивают работы по реконструкции наружного освещения на улице Новостроек в Кировском районе.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», улица протяженностью один километр находится недалеко от станции метро «Кировский завод». Там появятся 86 современных светильников.

Дополнительное освещение установят над перекрестками улиц и пешеходными переходами. По завершению реконструкции количество опор и светильников увеличится в 1,7 раз.

После размещения светильников будет выполнено переключение электроснабжения со старых сетей на новые с последующим демонтажем ветхого оборудования.

Завершение работ на улице Новостроек запланировано на начало ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на детских площадках в Шушарах заменят освещение.

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