В ЖК «Солнечный город» сдали в эксплуатацию школу на 1 375 мест

Школа рассчитана на учеников с 1 по 11 класс. Фото: gov.spb.ru

Школа рассчитана на учеников с 1 по 11 класс. Фото: gov.spb.ru

На проспекте Ветеранов в жилом комплексе «Солнечный город» завершилось строительство общеобразовательной школы на 1 375 учеников.

Об этом в понедельник, 12 октября, информирует пресс-служба петербургского комитета по строительству. Четырехэтажное здание школы, получившей номер 203, располагается по адресу проспект Ветеранов, 173, корпус 3, строение 1. В нем есть классы для учащихся начальной, средней и старшей школы, творческие мастерские, два спортзала, бассейн, столовая и библиотека.

Территория возле образовательного учреждения также благоустроена: во дворе школы есть спортивные и игровые зоны, а также место для рекреации и проведения мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре не видят причин для перевода школьников на дистанционное обучение.