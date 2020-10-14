Власти Петербурга предлагают лечить больных COVID-19 через экран

Студентов медвузов старших курсов могут привлечь для работы в колл-центрах поликлиник. Фото: Pixabay

Студентов медвузов старших курсов могут привлечь для работы в колл-центрах поликлиник. Фото: Pixabay

В администрации Петербурга на обсуждение вынесли вопросы координации деятельности медицинский организаций в условиях коронавирусной пандемии.

Среди прочего прозвучала идея об использовании телемедицинских консультаций в наблюдении и лечении заболевших, высказанная главой Комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом, пишет АБН.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что вовремя и качественно оказанная медицинская помощь пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, позволяет предотвратить возможное ухудшение состояния и госпитализацию в медучреждение.

В свою очередь городской вице-губернатор Николай Бондаренко предложил привлечь студентов медвузов старших курсов для работы в колл-центрах поликлиник. По его мнению, студенты могут оказать помощь пациентам с легкой степенью коронавируса, которые находятся под наблюдением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы стали чаще соблюдать масочный режим в общественном транспорте.