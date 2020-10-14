Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет в конце октября

Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет в конце октября
Олег Соколов в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

В Северной столице назначили дату очередного судебного заседания по делу Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко.

Новое заседание состоится 21 октября в 12:00. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что на заседании 12 октября проходил допрос подозреваемого Олега Соколова. Обвиняемый признался в убийстве Анастасии Ещенко. А также рассказал о своем романе с аспиранткой. По словам историка, у них был «нежный» роман, несмотря на то что Анастасия знала о браке Соколова.

Кроме того, Соколов рассказал о событиях в день убийства. По словам обвиняемого, конфликт произошел из-за того, что Анастасию Ещенко заставили разорвать с ним отношения.

«Она схватила нож, орала что зарежет. Я решил испугать её, вспомнил про обрез. Я хотел выстрелить в стену, но она побежала, и я видимо попал в неё. Дальше ничего не помню, очнулся только на берегу Мойки», – сообщил Олег Соколов в суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на заседание по делу Соколова пришел Дмитрий Пучков со стороны защиты.

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