Пулково в четверг работает без отмен

Петербургский аэропорт Пулково в четверг, 15 октября, работает без отмен и задержек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургской воздушной гавани. Уточняется, что по состоянию на утро 15 октября, в Северной столице не отменили и не задержали ни один рейс.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на планировку строительств ветки метро до аэропорта потребуется около двух лет. Предполагается, что продолжение получит «красная» ветка подземки Северной столицы. Планировка ее строительства может быть закончена к июлю 2022 года.

За проект возьмется компания «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», сумма контракта составит 37 миллиона рублей.

Отметим, что подрядчик среди ряда проектных документов должен будет подготовить чертежи зон размещения линейных объектов.