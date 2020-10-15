Рынок элитного жилья в Петербурге вернулся к 2012-му году

В Петербурге предложение на рынке элитной недвижимости снизилось за год почти на треть. Эксперты отмечают, что показатели откатились к 2012-му году.

Данные по итогам третьего квартала года приводит консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg.

Как отмечает АБН, свободное предложение на рынке элитной недвижимости составило 112,6 тысяч квадратных метров. Уточняется, что в Петербурге доступны 885 квартир в 18 разных жилых комплексах. С 2012-го года такой объем предложения стал минимальным.

При этом всего за третий квартал в Северной столице продали 107 квартир. Средняя цена «элитного» квадрата превышает 370 тысяч рублей.

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