Пробки в Петербурге утром в пятницу доросли до четырех баллов

Утром в пятницу, 16 октября, петербуржцы стоят в четырехбалльных пробках. Затор растянулся, в том числе и на КАД.

На четыре балла пробки оценил сервис «Яндекс.Карты».

Так, из-за дорожных работ в пробке автомобили стоят на внешнем кольце КАД от Обухово до Софийской улицы. От съезда на КАД до проспекта Александровской Фермы стоит и сама Софийская.

Небольшой затор образовался и на съезде с ЗСД в районе Кубинской улицы.

Традиционно в пробках – центр Петербурга, а также Московский и Витебский проспекты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга внес изменения в ограничения движения транспорта, связанных с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон». По ряду участков движение на Крестовском острове закроют с 18 октября.