Жителям Петербурга напомнили о правилах оформления платных парковочных мест

Директор Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков 15 октября провел встречу с представителями средств массовой информации, где обратился к жителям зоны платной парковки и многодетным семьям с напоминанием о порядке и правилах оформления парковочных разрешений.

«Зона платной парковки действует уже пять лет. Но все равно зачастую мы наблюдаем растерянность и непонимание граждан, как воспользоваться льготами, которые им полагаются на законодательном уровне», – заявил Дмитрий Ваньчков.

Дмитрий Ваньчков отметил, как жители города могут оформить парковочное разрешение. Петербуржец должен быть собственником жилого помещения не менее 3 лет, расположенного в границах зоны платной парковки. При этом на й квартиру может быть оформлено 2 места. Стоимость парковочного места стоит 1 800 рублей в год. Процесс оформления разрешения занимает до 20 дней.

Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге действует 2 369 парковочных разрешений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицу Рубинштейна сделают пешеходной в выходные и праздничные дни, а парковку на ней – платной.