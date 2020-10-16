Петербургский депутат нашел в метро плакат о коронавирусе с ошибкой

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев нашел в вагоне одного из поездов петербургского метро противовирусный плакат с ошибкой. Оказалось, что их сделали еще в марте, поэтому содержание устарело.

Фото плаката он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Нарисованный на них герой неправильно надел защитную маску — индивидуальное средство защиты не прикрывало верхние дыхательные пути.

Алексей Цивилев уточнил, что плакаты выпустили комитет по здравоохранению, МИАЦ и Городской центр медпрофилактики. Таким образом, это официальные плакаты. Он также указал, что Роспотребнадзор еще в начале текущего года выпустил памятку, где говорилось, что маска должна тщательно закрывать рот и нос.

Как сообщили 78.ру, в Смольном объяснили, что плакаты были размещены еще в начале весны. Их должны были давно снять, так как данные рекомендации неактуальны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа разругались из-за коронавируса и нежелания носить маски.