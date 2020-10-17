Метрополитен Петербурга сдал 12 тонн опасных ламп

Ртутьсодержащие лампы отдали на утилизацию.

Метрополитен Санкт-Петербурга сдал на переработку 12 тонн ртутьсодержащих ламп в течение 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Опасные отходы отдали для утилизации на территорию электродепо «Невское», где находится участок завода «Меркурий». Там их раздробят в специальном вакуумном аппарате, затем отделяют стекло от металлических элементом, в затем отправляют в плавильную печь. Пары ртути оседают в специальном дозаторе. Благодаря этому удается уничтожить почти всю ртуть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за прошедшую неделю выявлен 21 случай ртутного загрязнения. Отмечается, что за неделю в Северной столице было вывезено на утилизацию 7,4 кг ртутьсодержащих отходов, а также 81 люминесцентный источник света.