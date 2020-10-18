Юный петербуржец с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет

Юный петербуржец с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет
Одна из последних работ Валентина. Фото: instagram.com/valentin_schanovich

В Петербурге 15-летний подросток с ДЦП Валентин Шанович мечтает накопить на экзоскелет. Для этого он расписывает и продает шелковые платки ручной работы.

Об этом юный мастер рассказал в своем Instagram-аккаунте. Там же он выставляет на продажу свои работы — расписные платки из синтетического и натурального шелка. Стоимость одного платка варьируется от одной до пяти тысяч рублей.

«Привет! Я Валентин, мне 15. У меня ДЦП. И огромная мечта: я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне», — пишет Валентин.

По словам мастера, ему уже удалость продать 200 изделий.

Недавно Валентин узнал, что экзоскелет можно купить за 3,95 млн рублей. Тогда он решил, что попробует накопить на него, продавая свою ручную работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура в Петербурге подала в суд после того, как инвалид год ждал протез.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети с инвалидностью дцп новости спб ручная работа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8
В России за сутки выявлено более 15 тыс. случаев коронавируса
Британская королева помиловала убийцу, остановившего теракт в Лондоне
Минпросвещения: учителей без прививки от коронавируса не будут отстранять ...
Юный петербуржец с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет
Пенсионеры сами смогут выбирать дату получения пенсий
Очевидцы вызвали скорую мальчику, найденному на крыше авто в Тихвине
От COVID-19 умерли еще 15 жителей Петербурга