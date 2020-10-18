Юный петербуржец с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет

В Петербурге 15-летний подросток с ДЦП Валентин Шанович мечтает накопить на экзоскелет. Для этого он расписывает и продает шелковые платки ручной работы.

Об этом юный мастер рассказал в своем Instagram-аккаунте. Там же он выставляет на продажу свои работы — расписные платки из синтетического и натурального шелка. Стоимость одного платка варьируется от одной до пяти тысяч рублей.

«Привет! Я Валентин, мне 15. У меня ДЦП. И огромная мечта: я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне», — пишет Валентин.

По словам мастера, ему уже удалость продать 200 изделий.

Недавно Валентин узнал, что экзоскелет можно купить за 3,95 млн рублей. Тогда он решил, что попробует накопить на него, продавая свою ручную работу.

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