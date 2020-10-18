Из Петербурга запустят регулярные рейсы в Женеву

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Петербурга в Женеву на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Планируется, что первый рейс из Северной столицы в город Швейцарии состоится 24 октября. По предварительной информации полет назначен на 14:20 по московскому времени.

Кроме этого, сообщается, что рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву будут осуществляться один раз в неделю – по субботам.

Для перелетов выбран самолет Airbus A320, который вмещает 168 человек.

Также авиакомпания «Россия» пообещала о том, что на борту самолета будут осуществляться все необходимые меры безопасности, в том числе принятые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Победа» запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Белгород.