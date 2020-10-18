Водитель врезался в Mercedes-Benz на проспекте Народного Ополчения

Вечером воскресенья, 18 октября, водитель ВАЗа врезался сзади в Mercedes-Benz на проспекте Народного Ополчения перед перекрестком с улицей Стойкости.

Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», столкновение произошло примерно в 18:00. Судя по опубликованным снимкам, ДТП вызвало ряд помех на проезжей части. Сама авария произошла возле светофора перед перекрестком с улицей Стойкости.

Также на кадрах видно крупные повреждения ВАЗа. У машины помят капот и передняя часть бампера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге полиция задержала мужчину, который зашел в метро без маски. При этом причиной задержания стало не нарушение ограничительных мер, а конфликт с сотрудниками метрополитена. По факту происшествия был оформлен административный протокол.