Рита Дакота поделилась планами на недавно купленные квартиры в Москве

Рита Дакота похвасталась приобретением новой недвижимости в Москве. Известная певица поделилась планами на жилье.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что приобрела две двухэтажные студии в шикарном доме с видом на Moscow City.

«Буду…сдавать», — написала певица.

После ремонта в новые квартиры заедут жильцы. Такое решение Дакота приняла, чтобы всегда иметь стабильный пассивный доход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рита Дакота возмутилась из-за участия Тимати в «Холостяке». Она отметила, что совсем недавно артист ушел от возлюбленной с маленьким ребенком, а теперь уже ищет новую девушку.