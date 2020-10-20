Улица Рубинштейна официально стала пешеходной в ночное время по выходным и праздникам

Исключение из правил составляют только жильцы домов на Рубинштейна, инвалиды, спецтехника или машины экстренных служб.

Со вторника, 20 октября, в силу вступили новые правила, которые ограничивают автомобильное движение по улице Рубинштейна по выходным и праздникам в ночное время. Теперь проезд по главной барной улице Петербурга будет запрещен с 22:00 пятницы до 8:00 субботы, а также с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья.

По праздникам запрет на проезд будет действовать сутки. Так, ближайшим государственным праздником является День народного единства, 4 ноября. В этот день следить за порядком и соблюдением правил на Рубинштейна будут инспекторы ГИБДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Рубинштейна без энтузиазма восприняли идею сделать улицу пешеходной — они считают, что это можно только усложнить ситуацию.