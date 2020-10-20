Петербургские бандиты угоняли машины из Москвы и Московской области для перепродажи

Автомобили нашли в деревне Гостилицы.

В Ленинградской области обнаружили автомобили, угнанные в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-релизе ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад».

В гараже в деревне Гостилицы находились две пропавшие машины — Hyundai Tucson и KIA Sportage. По предварительным данным, петербургские бандиты угоняли их, чтобы затем перепродать в одном из регионов России. Отмечается, что на иномарках были поддельные номера. Чтобы доставить автомобили в Санкт-Петербург, злоумышленники могли ехать по платной трассе М-11.

Все обстоятельства инцидентов выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возможные угонщики, скрываясь от полиции в Ленобласти, угодили в кювет. Хозяина уведомили об обнаружении авто. В тот же день задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, 34 и 35 лет.