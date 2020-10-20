В метрополитене Петербурга объявили даты закрытия станций на капремонт

В метрополитене Северной столице рассказали о планах на ближайшие пять лет по капитальному ремонту станций городской подземки.

За пять лет планируется привести в порядок семь станций на красной, синей и оранжевой ветках метро. Комплексные работы по капитальному ремонту наклонных ходов и вестибюлей с ремонтом эскалаторов на собственные средства предприятия на каждой станции будут занимать около года.

Так, «Маяковскую» закроют на ремонт в 1-м квартале 2021 года, а завершат работы в 4-м квартале. Ремонт станции «Московская 2» будет длиться с 4-го квартала 2021 года до 3-го квартала 2022 года. Станцию «Удельная» будут ремонтировать в период с 1-го квартала 2022 года до 4-го квартала 2022 года.

Капремонт на «Ладожской» начнется в 3-м квартале 2022 года и будет длиться до 2 квартала 2023 года. На станции «Озерки» работы займут период с 1-го по 4-й квартал 2023 года. «Технологический институт 2» будет закрыта в течение 2024 года, а «Проспект Большевиков» — с 4-го квартала 2024 года по 4-й квартал 2025 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метро изменились правила перевозки детских колясок.