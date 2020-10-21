В Петербурге к середине декабря демонтируют все светильники с ртутными лампами в городе

В Северной столице программа по замене ртутных ламп на светодиодные выполнена на 72%. К средине декабря планируется заменить все неэкологичные и неэкономичные источники света в системе городского освещения.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвета», новое освещение из светодиодных светильников получат около 500 участков городских улиц переулков и кварталов. На данный момент уже установлено свыше 7 тыс. светильников такого типа.

Отмечается, что экономический эффект по замене городского освещения будет заметен к концу 2021 года. Выгода от светодиодных ламп составит 91 млн рублей.

Напомним, что в управлении заканчивают работы в Колпинском, Петродворцовом, Пушкинском, Курортном, Красносельском, Приморском (Лисий Нос, Лахта) районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Ново-Рыбинской улице было установлено новое освещение.