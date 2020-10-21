Метро Петербурга привлекли к административной ответственности за оказание медицинской деятельности без лицензии

В среду, 21 октября, Пушкинский районный суд привлек к административной ответственности ГУП «Петербургский метрополитен». В административно-бытовом корпусе компании проводили медицинский осмотр сотрудников без лицензии на протяжении практически года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ГУП «Петербургский Метрополитен» с 03.09.2019 по 23.06.2020 проводил предрейсовые осмотры водителей и рабочих с помощью медицинских работников, которые не имеют лицензии на данное мероприятие.

Кроме этого, с 01.09.2019 по 25.06.2020 медицинскими работниками проведены осмотры и освидетельствования на состояние опьянения в отношении 7 213 человек.

Факт осуществления медицинской деятельности подтвержден информацией, предоставленной ГУП, пояснениями главного врача поликлиники метрополитена, различными журналами, в том числе журналом регистрации амбулаторных посещений, актом проверки прокуратуры.

Суд назначил наказание в виде предупреждения.

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