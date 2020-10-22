За первый день работы в Петербурге «парконы» выявили почти 1,5 тысячи нарушений

Адреса работы всех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Петербурге опубликованы на сайте Городского мониторингового центра. Фото: gcup.spb.ru

Адреса работы всех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Петербурге опубликованы на сайте Городского мониторингового центра. Фото: gcup.spb.ru

Мобильный комплексы по контролю за соблюдением правил парковки «Паркон» сегодня первый день работали во всех районах Северной столицы.

В результате было выявилено почти 1,5 тысячи случаев парковки в местах, где она запрещена. Об этом в четверг, 22 октября, отчитывается комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. В рамках адресной программы в городе установили знаки «Остановка запрещена», призванные способствовать более быстрой, своевременной и качественной уборке городских улиц.

Парковка под этими знаками запрещается на определенный период времени раз в неделю, а за нарушение ПДД грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. Вероятно, часть автомобилистов еще не успела запомнить факт наличия знаков, а кого-то подвела невнимательность. Отметим, что на сайте комитета опубликован список адресов, по которым установили знаки «Остановка запрещена».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле шести станций метро в Московском районе Петербурга появилос семь парковок для велосипедов, самокатов и детских колясок.