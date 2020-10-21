Возле шести станций метро в Московском районе установили велопарковки

Возле шести станций метро в Московском районе установили велопарковки
Оставить здесь можно не только велосипед, но и самокат или детскую коляску. Фото: пресс-служба администрации Московского района Санкт-Петербурга

В Московском районе Северной столице появились семь парковок для велосипедов возле шести станций метро.

Их установили благодаря участнику проекта «Твой бюджет». О появлении велопарковок рассказала пресс-служба администрации Московского района Петребурга, прикрепив фотографии новых объектов транспортной инфраструктуры.

Велопарковки расположены возле станций «Московские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Звездная», «Купчино» и две — у «Московской». Каждая парковка рассчитана на 14 велосипедов, самокатов или детских колясок. Павильоны парковок изготовлены из нержавеющей стали, террасной доски и монолитного поликарбоната. Вероятно, новые парковки будут пользоваться большим спросом в теплый сезон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов назначил нового главу Комитета по благоустройству. Им стал Сергей Малинин, экс-заместитель главы ведомства.

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Возле шести станций метро в Московском районе установили велопарковки