Гейзер с кипятком забил на набережной Обводного канала

В Петербурге гейзер с кипятком вырвался из-под земли на набережной Обводного канала.

О происшествии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Коммунальная авария произошла на набережной Обводного канала вечером в пятницу, 23 октября.

Гейзер забил прямо посреди проезжей части у Краснооктябрьского моста.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Красносельском районе Петербурге планируют заменить восемь тысяч метров тепловых сетей. В 2020 году на ремонт и реконструкцию тепловых сетей, ЦТП и котельных направили 846 миллионов рублей.