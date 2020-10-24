Петербургское метро получит 40 новых вагонов

В Петербурге метрополитен до конца этого года сможет пополнить парк 40 новыми вагонами.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в Петербурге начинают масштабную модернизацию транспортного комплекса. Так, до конца этого года в Северной столице появится более 250 новых автобусов, 142 троллейбуса и 40 вагонов метро. Утверждается, что новый подвижной состав будет оборудован современными системами информирования.

Ожидается, что в следующем году на городские маршруты выйдут 1,5 тыс. электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом, а также автобусов, которые работают на газовом топливе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге перераспределили финансирование в рамках адресной программы по строительству новых станций метро. Так, на продолжение оранжевой линии от станции «Спасская» до «Горного института» («Большой проспект») планируется выделить дополнительные 800 млн рублей.