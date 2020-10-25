Доктор Мясников ответил Жириновскому насчет медицинского диплома

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься врачебной деятельностью.

Мясников заявил, что искренне уважает Владимира Вольфовича. «Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского», — написал врач и отметил, что результат был ожидаем.

По словам Мясникова, в этом споре нет ничего личного. Он подчеркнул, что просто высказал свое мнение, надеясь, что оно поможет кому-нибудь. «Как, собственно, и вы», — добавил медик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призвал лишить доктора Мясникова диплома врача. Он осудил отношение Мясникова ко второй волне коронавируса: врач призывает не паниковать и считает, что туризм не является причиной новой вспышки пандемии.