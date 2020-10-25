Доктор Мясников ответил Жириновскому насчет медицинского диплома

Доктор Мясников ответил Жириновскому насчет медицинского диплома
Доктор Мясников. Скриншот: https://t.me/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься врачебной деятельностью.

Мясников заявил, что искренне уважает Владимира Вольфовича. «Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского», — написал врач и отметил, что результат был ожидаем.

По словам Мясникова, в этом споре нет ничего личного. Он подчеркнул, что просто высказал свое мнение, надеясь, что оно поможет кому-нибудь. «Как, собственно, и вы», — добавил медик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призвал лишить доктора Мясникова диплома врача. Он осудил отношение Мясникова ко второй волне коронавируса: врач призывает не паниковать и считает, что туризм не является причиной новой вспышки пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир жириновский диплом доктор мясников


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников ответил Жириновскому насчет медицинского диплома
В Петербурге выявили 709 новых пациентов с коронавирусом за сутки
Ремонт помешает свободному проезду по петербургской дамбе
В Кремле отреагировали на победу Хабиба и его решение об уходе на ...
В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус более 30 тысяч человек
В Петербург прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»
Врач рассказал, какие ошибки россияне допускают при ношении масок
Следствие будет просить об аресте бизнесмена Израйлита