В Петербурге пробки с утра составили 3 балла

В Петербурге пробки с утра составили 3 балла
Пробки 26 октября оценили в 3 балла. Фото: "Яндекс.Карты".

В Северной столице утром в понедельник, 26 октября, часть улиц города испытывают небольшие проблемы с движением. Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Карты» на данный момент загруженность дорог оценивается в 3 балла. Скорее всего, ситуация изменится в худшую сторону к 9:00 часам.

На данный момент пробки наблюдаются на проспекте Испытателей и проспекте Энгельса. Также загруженность дорог коснулась Каменноостровского проспекта и Дворцовой набережной. Небольшие «покраснения» видны и на других участках города.

Кроме этого, затруднять движение могут и запланированные ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте автомобиль влетел в участок ограждений на ремонтируемой дороги из-за невнимательности. Водитель не заметил знаков.

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