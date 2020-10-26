В октябре в Петербурге посадили почти 5 тысяч деревьев

В октябре в Петербурге посадили почти 5 тысяч деревьев
Традиционный осенний месячник по благоустройству. Фото: Комитет по благоустройству

За минувшие дни октября в рамках осеннего месячника по благоустройству в Северной столице посадили 4780 деревьев, 14,6 тыс. кустов и 119 тыс. 50 цветов.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в петербургском Комитете по благоустройству. Кроме того, с начала октября в рамках месячника сотрудники ведомства привели в порядок более 109 млн м2 территорий парков, садов и скверов.

Традиционный осенний месячник по благоустройству начался 1 октября и завершится в конце этой недели, 31 октября. Во время месячника специалисты готовят город к зиме, пояснили в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за две недели месячника посадили две тысячи деревьев. Было собрано более 42 тысяч квадратных метров мусора и отремонтировано 6,2 тысячи квадратных метров дорожек и площадок

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